  • 23 ноября 202023.11.2020понедельник
  • USD76,0120
    EUR90,2643
  • В Тюмени -8..-10 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Двое детей и один взрослый пострадали в массовом ДТП в Тюмени

Происшествия, 20:19 23 ноября 2020

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Один взрослый и двое детей пострадали в массовой аварии на объездной дороге – на участке между Московским и Червишевским трактами в Тюмени 22 ноября.

Здесь вечером столкнулись две "Лады Приоры", автомобили Hyundai Solaris, Audi A6, Skoda Fabia и Nissan Almera.

"По предварительным данным, водитель автомобиля "Лада Приора" 1999 года рождения не выбрал безопасную дистанцию. В результате ДТП пострадали три человека: мальчики девяти и десяти лет, пассажиры автомобиля Hyundai, и пассажир "Лады" 1999 года рождения. Всех доставили в больницу", – рассказала корреспонденту "Тюменской линии" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

﻿

Водитель "Лады" был пьян. Показания алкотестера составили 0,66 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Автоинспекторам мужчина сказал, что "Приора" – плохая машина и у нее отказали тормоза.

Известно, что автомобилист имеет право управления с 2017 года. В 2020 году он 15 раз нарушал Правила дорожного движения, по большей части его привлекали к ответственности за тонировку, два раза – за превышение скорости от 40 до 60 км в час.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГИБДД Тюменской области , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:19 23.11.2020Двое детей и один взрослый пострадали в массовом ДТП в Тюмени
18:27 23.11.2020Лжесотрудник госучреждения украл сбережения пожилой тоболячки
17:21 23.11.2020Тоболяк украл рюкзак с документами и телефоном в кафе
16:48 23.11.2020Мошенники выманили у тоболячки почти двести тысяч рублей