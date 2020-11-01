Двое детей и один взрослый пострадали в массовом ДТП в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Один взрослый и двое детей пострадали в массовой аварии на объездной дороге – на участке между Московским и Червишевским трактами в Тюмени 22 ноября.

Здесь вечером столкнулись две "Лады Приоры", автомобили Hyundai Solaris, Audi A6, Skoda Fabia и Nissan Almera.

"По предварительным данным, водитель автомобиля "Лада Приора" 1999 года рождения не выбрал безопасную дистанцию. В результате ДТП пострадали три человека: мальчики девяти и десяти лет, пассажиры автомобиля Hyundai, и пассажир "Лады" 1999 года рождения. Всех доставили в больницу", – рассказала корреспонденту "Тюменской линии" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Водитель "Лады" был пьян. Показания алкотестера составили 0,66 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Автоинспекторам мужчина сказал, что "Приора" – плохая машина и у нее отказали тормоза.

Известно, что автомобилист имеет право управления с 2017 года. В 2020 году он 15 раз нарушал Правила дорожного движения, по большей части его привлекали к ответственности за тонировку, два раза – за превышение скорости от 40 до 60 км в час.

Инна Пахомова