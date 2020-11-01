Александр Моор: восемь тюменских деревень газифицированы в 2020 году

Фото со страницы Александра Моора в соцсети Фото со страницы Александра Моора в соцсети

Жители восьми деревень в Абатском, Омутинском, Нижнетавдинском, Бердюжском районах впервые стали потребителями газа в 2020 году. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на своих официальных страницах в социальных сетях

"Еще в трех деревнях газопроводы строятся. До 2023 года планируем проложить свыше тысячи километров газопровода. Это позволит жителям около 30 тысяч квартир и домовладений пользоваться бытовым газом. Уверен, мы реализуем эти планы", - написал глава региона.

Благодаря региональной программе газификации жители региона не оплачивают строительно-монтажные работы по техническому присоединению к сетям газоснабжения, а это снимает значительную часть нагрузки с семейного бюджета, отметил Александр Моор.

Об опыте Тюменской области по газификации губернатор рассказал в Совете Федерации

"Наш опыт признан лучшим в стране. Уровень газификации региона с 2014 по 2018 увеличился с 89,2% до 94,4%. Ожидается, что до 2023 года он составит 98%", - написал глава региона.