Что изменится в жизни россиян в декабре

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уведомления о правах на меры социальной поддержки начнут получать россияне с 1 декабря. Узнать о льготах можно по телефону или на госуслугах, напоминает пресс-служба Госдумы.

Также с 1 декабря медработники, которые получили неполную или несвоевременную специальную соцвыплату за медпомощь в диагностике и лечении COVID-19, могут подать электронную жалобу на госуслугах. Речь идет о выплате, введенной с 1 ноября 2020 года. Жалобу рассмотрят и проведут проверку.

С 3 декабря вступает в силу обязательство маркировать музыкальные инструменты для вывоза. Чтобы временно вывезти из страны инструменты, представляющие культурную ценность, нужно поставить на него уникальную метку и оформить паспорт в Минкультуры России. Закон призван защитить культурные ценности от нелегального вывоза.

С 29 декабря вводятся поправки о "цифровом нотариате". С ними станут возможными дистанционные сделки с участием нескольких нотариусов. В случае любых сомнений нотариус сможет идентифицировать клиента с помощью единой биометрической системы.

Также вступит в силу закон, пресекающий незаконные поставки этилового спирта, фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) и спиртосодержащих лекарственных средств. Для этого закрепляются требования к оборудованию и к лицензированию производства фармацевтической субстанции этилового спирта.

31 декабря истекает срок подачи работниками заявления о трудовой книжке в электронном или бумажном виде. Те, кто не имеет возможности подать заявление до 31 декабря, смогут это сделать в любое время. Также истекает срок выдачи (замены) паспортов и замены водительских удостоверений, действие которых истекло с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно.