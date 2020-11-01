Тюменцы примут участие в проекте "Медиаполигон: хранители языков"

| Фото: пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области | Фото: пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области

Тюменцы примут участие в создании мультимедийной 12-часовой онлайн-ленты в рамках межрегионального проекта для журналистов, литераторов и носителей культуры и языка "Медиаполигон: хранители языков", который стартует 9 декабря, сообщает пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области.

Молодых медийщиков и литераторов на "Медиаполигоне" ждут теория и практика от федеральных журналистов, исследователей и языковых активистов. В образовательной программе — тренинги о современной публицистике, публицистике и блогинге. Пройдут онлайн-конференции и вебинары, лекции о языковом разнообразии и методах сохранения и развития языков.

"Медиаполигон: хранители языка" даст возможность усилить компетенции, отойти от новостной повестки, найти новых героев для своих материалов. Для литераторов, педагогов, хранителей традиций и обычаев на родном языке — это площадка, где можно рассказать о своей культуре на всю страну, найти союзников, поделиться опытом, получить обратную связь со стороны медиаэкспертов и от единомышленников из других регионов.

По итогу образовательного интенсива 12 декабря на платформе Les.media пройдет мультимедийная трансляция "Медиаполигон: хранители языков", где каждый участник сможет рассказать о себе или своем герое, а лента трансляции пополнится журналистскими и исследовательскими интервью и цитатами героев о словесности коренных народов со всей России. Избранные тексты войдут в итоговый сборник проекта, а три лучших материала получат денежную премию 15 тыс. рублей.

Подать заявку можно по 7 декабря по ссылке.

Напомним, в апреле 2017 года Тюмень стала площадкой 11-го международного учебно-практический семинар по журналистике "Медиаполигон: Тюмень-24". В нем приняли участие около 300 человек из 47 городов России и несколько участников из Сербии.