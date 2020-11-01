Школьника из Тюменского района наградили за мужество

| Фото: администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Благодарственное письмо Совета Федерации и памятные часы получил школьник из с. Яр Тюменского района за мужество в экстремальной ситуации, сообщает администрация муниципалитета. Награду ему вручил депутат Тюменской областной думы Александр Крупин.

Летом 2020 года учащийся Яровской школы Иван Чернов помогал взрослым справиться с пожаром. Десятилетний мальчик носил воду. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки, загорелась машина. Во дворе сгорело почти все, но дом остался цел. Сотрудники МЧС, рассказывая о пожаре, отмечали мужество и неравнодушие школьника.