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Школьника из Тюменского района наградили за мужество

Общество, 17:19 26 ноября 2020

администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Благодарственное письмо Совета Федерации и памятные часы получил школьник из с. Яр Тюменского района за мужество в экстремальной ситуации, сообщает администрация муниципалитета. Награду ему вручил депутат Тюменской областной думы Александр Крупин.

Летом 2020 года учащийся Яровской школы Иван Чернов помогал взрослым справиться с пожаром. Десятилетний мальчик носил воду. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки, загорелась машина. Во дворе сгорело почти все, но дом остался цел. Сотрудники МЧС, рассказывая о пожаре, отмечали мужество и неравнодушие школьника.

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# мужество , пожар , школьник

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