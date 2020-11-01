Музыканты из Тюмени могут получить финансовую поддержку на фестивале

| Фото: из сообщества "Центр культуры и творчества "Тюмень" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Центр культуры и творчества "Тюмень" во ВКонтакте (архив)

Тюменские музыканты могут принять участие в фестивале New/Open Showcase Festival, который пройдет в Екатеринбурге с 12 по 14 февраля, сообщает Центр культуры и творчества "Тюмень".

Событие – одновременно конференция, профессиональная ярмарка и шоу-кейс актуальной музыки. Принять участие могут музыканты со всей России от 18 до 35 лет.

По результатам смотра 12 коллективов получат денежные гранты на воплощение идей или приглашения на крупнейшие музыкальные фестивали и шансы заключить контракт с музыкальным лейблом.

Победители смогут потратить деньги на съемки видеоклипа, организацию концерта, гастролей, участие в обучении или в музыкальном фестивале.

Заявки от музыкантов принимают по 19 декабря. С подробностями можно ознакомиться по ссылке.