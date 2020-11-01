Лучший школьный зеленый уголок выбрали в Тюмени

| Фото: департамент городского хозяйства Тюмени | Фото: департамент городского хозяйства Тюмени

Зеленый уголок, созданный в школе № 37, признан лучшим в Тюмени, сообщает департамент городского хозяйства. На победу в конкурсе "Лучшее внутришкольное озеленение" претендовали семь школ.

Все участники продемонстрировали устроенные ими зеленые уголки, гармонично вписывающиеся во внутреннее пространство школы и создающие уютную обстановку.

Комиссия отметила стилевое единство в оформлении, а также то, с каким усердием подходят учителя к созданию комфортных условий для школьников.

Второе место заслужила школа-интернат "Горизонт", второе - школа №26. Дополнительно конкурсная комиссия определила призеров: гимназию №83 и школы №№ 32 и 67. Победители и призеры конкурса награждены дипломами и подарками.