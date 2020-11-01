  • 30 ноября 202030.11.2020понедельник
  • USD75,8599
    EUR90,4629
  • В Тюмени -14..-16 С 2 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Лучший школьный зеленый уголок выбрали в Тюмени

Общество, 14:47 30 ноября 2020

департамент городского хозяйства Тюмени | Фото: департамент городского хозяйства Тюмени

Зеленый уголок, созданный в школе № 37, признан лучшим в Тюмени, сообщает департамент городского хозяйства. На победу в конкурсе "Лучшее внутришкольное озеленение" претендовали семь школ.

Все участники продемонстрировали устроенные ими зеленые уголки, гармонично вписывающиеся во внутреннее пространство школы и создающие уютную обстановку.

Комиссия отметила стилевое единство в оформлении, а также то, с каким усердием подходят учителя к созданию комфортных условий для школьников.

Второе место заслужила школа-интернат "Горизонт", второе - школа №26. Дополнительно конкурсная комиссия определила призеров: гимназию №83 и школы №№ 32 и 67. Победители и призеры конкурса награждены дипломами и подарками.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# зеленый уголок , конкурсы , школы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:09 30.11.2020Лапа помощи: даже в сложное время тюменцы не отворачиваются от бездомных животных
14:58 30.11.2020Уватские поисковики проведут уроки памяти
14:47 30.11.2020Лучший школьный зеленый уголок выбрали в Тюмени
14:36 30.11.2020За бракованный автомобиль тюменец получил неустойку в 600 тысяч рублей