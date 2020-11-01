Как сделать дом безопасным для собак, рассказал эксперт

ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия

Прежде чем завести собаку, нужно тщательно проверить жилье на предмет опасности, напоминает резидент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Как рассказал он РИА Новости, нужно уберечь собаку от вреда, который она может сама себе нанести, пока хозяина нет дома. Например, маленькие щенки, изучая окружающее пространство, практически всегда пытаются грызть провода. Иногда от скуки или стресса за это берутся и взрослые собаки. Лучше решить проблему заранее и убрать провода наверх, защитить их специальными муфтами или спрятать под плинтус.

Еще один источник повышенной опасности для собак - балконы, открытые окна, а иногда и форточки. Кошка на дереве, пролетающая мимо птица или бабочка могут пробудить инстинкт охотника и привести к трагическим последствиям.

Также Владимир Голубев держать домашнюю аптечку в недоступном для собак месте. Многие лекарства могут серьезно навредить домашним животным, а иногда привести и к необратимым последствиям. Также нужно убрать подальше бытовую химию, краски, клей, сельскохозяйственные удобрения.

Токсичными могут стать для собак и некоторые растения, например, тюльпаны и лилии. При отравлении нужно как можно быстрее удалить яд из организма животного и обратиться в ближайшую ветеринарную клинику.

Замыкает список опасных предметов в доме мусорное ведро. Часто для собаки это кладезь интересных предметов. Нередко хирурги извлекают из кишечника животных, что он нашел в мусорном ведре: железки от колбасы или целлофановые пакеты.