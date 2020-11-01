Ученые открыли новую особенность стволовых клеток

Департамент здравоохранения Тюменской области Департамент здравоохранения Тюменской области

Уникальный биологический механизм, помогающий стволовым клеткам долго и эффективно функционировать, раскрыли ученые, пишет РИА Новости.

Хромосомы клеток человека, несущие наследственную информацию, на концах имеют специальные структуры — теломеры, которые защищают ДНК и обеспечивают здоровое деление клеток. В клетках молодых людей эта защита очень эффективна, но с возрастом теломеры становятся все короче и в конечном итоге теряют свои защитные функции. Клетки перестают делиться и организм стареет.

Известно, что защитить теломеры помогает белок TRF2, который образует на концах хромосом так называемую Т-петлю. Последние два десятилетия биологи активно изучают защитный механизм теломер и белка TRF2, так как это имеет решающее значение для понимания процессов старения и рака.

Работая над этим вопросом, британские ученые из Института Фрэнсиса Крика вместе с австралийскими коллегами из Сиднейского университета обнаружили, что стволовые клетки для защиты хромосом используют совсем другой механизм.

Удалив белок TRF2 из эмбриональных стволовых клеток мыши, они увидели, что Т-петли продолжают формироваться, концы хромосом остаются защищенными, а клетки — неповрежденными.

По мере того как эмбриональные стволовые клетки дифференцируются в соматические клетки, этот уникальный механизм защиты концов теряется, и защита концов хромосом начинает зависеть от TRF2. По мнению авторов, это говорит о том, что стволовые и соматические клетки, к которым относятся все клетки, кроме стволовых и гамет, защищают концы хромосом принципиально разными способами.

Альтернативный механизм защиты хромосом, ученые пока не выяснили, но они ответили на вопрос о роли Т-петель, который долгие годы волновал микробиологов. Авторы доказали, что теломеры в стволовых клетках с Т-петлями, но без TRF2, также защищены, следовательно, защитную функцию выполняет сама структура Т-петли.

По мнению исследователей, лучшее понимание того, как работают теломеры и как они защищают концы хромосом, даст важную информацию о клеточных процессах, которые приводят к преждевременному старению и раку.