В гибели рабочего в Уватском районе подозревают его коллегу

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

В Тобольские завершено расследование гибели рабочего в районе Южно-Гавриковского в Уватском районе. В причинении смерти по неосторожности обвиняется коллега погибшего, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

По данным следствия, 31 октября обвиняемый занимался валкой леса. Мужчина не прекратил работу, увидев неподалеку своего коллегу. Спиленное дерево упало на мужчину, который от полученных травм скончался на месте.

Уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передаче в суд.