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Региональный форум замещающих семей пройдет в онлайн

Общество, 14:04 03 декабря 2020

ВТБ | Фото: ВТБ

Ежегодный форум замещающих семей Тюменской области состоится 10 декабря. В формате прямого эфира спикеры ответят на вопросы замещающих родителей, сообщает региональный департамент социального развития.

Вопросы принимают до 4 декабря по телефонам: 8(3452) 20-10-71; 8(3452) 20-88-48 или на электронный адрес Sem-stat2@sznto.ru, с пометкой "Форум".

По данным департамента социального развития Тюменской области, в 2019 году участниками форума стали более 200 замещающих родителей из 26 муниципальных образований.

Сегодня в регионе более 3 тыс. замещающих семей, в которых воспитываются 96% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Все они предварительно проходят подготовку в Школе замещающего родителя и сопровождаются специалистами на каждом этапе принятия и проживания ребенка в семье.

На какой площадке пройдет форум, станет известно позднее.

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# департамент социального развития Тюменской области , замещающие семьи , форум

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