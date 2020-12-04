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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

4 декабря в Тюмени сохраняются высокие показатели давления и влажности воздуха

Общество, 08:32 04 декабря 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Минус 12 - минус 15 градусов Цельсия покажут столбики термометров в Тюмени 4 декабря, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают преимущественно ясный день без осадков. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 1-2 метра в секунду с порывами до 4 метров в секунду. К ночи направление изменится на западное.

Сохраняется высокая относительная влажность воздуха - 83-88 %.

Атмосферное давление повышенное 772-773 мм рт. ст.

Заход солнца в 15 часов 58 минут. Долгота дня 7 часов 1 минуту.

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