4 декабря в Тюмени сохраняются высокие показатели давления и влажности воздуха

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Минус 12 - минус 15 градусов Цельсия покажут столбики термометров в Тюмени 4 декабря, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают преимущественно ясный день без осадков. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 1-2 метра в секунду с порывами до 4 метров в секунду. К ночи направление изменится на западное.

Сохраняется высокая относительная влажность воздуха - 83-88 %.

Атмосферное давление повышенное 772-773 мм рт. ст.

Заход солнца в 15 часов 58 минут. Долгота дня 7 часов 1 минуту.