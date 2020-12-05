Квиз к юбилею Афанасия Фета проводят тюменские библиотекари

| Фото: www.tonb.ru | Фото: www.tonb.ru

Литературный квиз "Целый мир красоты" проводит онлайн Тюменская областная научная библиотека им. Дмитрия Менделеева 5 декабря. Он посвящен 200-летию со дня рождения Афанасия Фета, сообщает учреждение.

Афанасий Фет – русский поэт-лирик, переводчик, мемуарист, признанный гений литературы, творчество которого известно в России и за рубежом.

Задания квиза связаны с фактами из жизни и творчества поэта. Так, например, участникам предстоит ответить на вопрос о том, какую фамилию носил Афанасий Фет в общей сложности 25 лет? Как называлась его первая книга стихов?

Квиз размещен в социальных сетях библиотеки в Instagram и ВКонтакте.

Для участников 12+