  • 5 декабря 20205.12.2020суббота
  • В Тюмени -8..-10 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцы стали финалистами конкурса "Доброволец России-2020"

Губернатор, 19:25 05 декабря 2020

со страницы Александра Моора ВКонтакте | Фото: со страницы Александра Моора ВКонтакте

Тюменцы Павел Притупа и Вера Тухватуллина стали финалистами всероссийского конкурса "Доброволец России — 2020", итоги которого подвели 5 декабря. О проектах земляков в День волонтера рассказал губернатор Александр Моор в аккаунтах в Instagram, во ВКонтакте и Одноклассниках.

Глава региона отметил, что Павел Притупа ведет проект "Капитаны двора", в рамках которого волонтеры и вожатые выходят во дворы в городе, проводят фестивали по дворовым играм и создают культуру семейного досуга.

Вера Тухватуллина занимается театром "Все вместе". Серебряные волонтеры сами ставят спектакли и показывают их в социальных детских учреждениях, домах ветеранов. Театр иммерсивный, так что каждый зритель становится участником.

"Несколько часов назад завершилось подведение итогов Всероссийской премии онлайн-марафона "Мы вместе". Павел и Вера не выиграли в номинации, но для нас они — победители! Спасибо всем добровольцам за ваши благие дела, широту души и бескорыстную помощь! С Днем добровольца!" - говорится в сообщении главы региона.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# добровольцы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:25 05.12.2020Тюменцы стали финалистами конкурса "Доброволец России-2020"
14:15 03.12.2020Александр Моор призвал жителей региона к внимательному отношению к людям с инвалидностью
13:11 03.12.2020Александр Моор: юристы вносят свой вклад в формирование правового государства
18:17 02.12.2020В Тюменской области план по расселению аварийного жилья перевыполнен в два раза