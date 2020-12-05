Тюменцы стали финалистами конкурса "Доброволец России-2020"

| Фото: со страницы Александра Моора ВКонтакте | Фото: со страницы Александра Моора ВКонтакте

Тюменцы Павел Притупа и Вера Тухватуллина стали финалистами всероссийского конкурса "Доброволец России — 2020", итоги которого подвели 5 декабря. О проектах земляков в День волонтера рассказал губернатор Александр Моор в аккаунтах в Instagram, во ВКонтакте и Одноклассниках.

Глава региона отметил, что Павел Притупа ведет проект "Капитаны двора", в рамках которого волонтеры и вожатые выходят во дворы в городе, проводят фестивали по дворовым играм и создают культуру семейного досуга.

Вера Тухватуллина занимается театром "Все вместе". Серебряные волонтеры сами ставят спектакли и показывают их в социальных детских учреждениях, домах ветеранов. Театр иммерсивный, так что каждый зритель становится участником.

"Несколько часов назад завершилось подведение итогов Всероссийской премии онлайн-марафона "Мы вместе". Павел и Вера не выиграли в номинации, но для нас они — победители! Спасибо всем добровольцам за ваши благие дела, широту души и бескорыстную помощь! С Днем добровольца!" - говорится в сообщении главы региона.