Тюменьстат: обрабатывающие производства увеличили выпуск продукции

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Индекс промышленного производства в Тюменской области составил 124,1% относительно соответствующего периода в прошлом году. Таковы данные в докладе Тюменьстата по социально-экономическому развитию по итогам 10 месяцев 2020 года.

Самые высокие показатели – от 129% до 131% – были зафиксированы в январе, феврале, апреле и сентябре. Самый низкий показатель – 106,1% – в октябре.

Согласно данным Тюменьстата, производство химических веществ и химических продуктов выросло в 2,7 раза. Самые высокие индексы в производстве кокса и нефтепродуктов (134,5%), производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (132,9%), производстве резиновых и пластмассовых изделий (129,1%), производстве одежды (126,5%). Также рост зафиксирован в предоставлении услуг в области добычи полезных ископаемых (139,1%).

Наибольшее снижение за 10 месяцев зафиксировано в производстве текстильных изделий (83,4%), полиграфической деятельности и копировании (74,8%), металлургическом производстве (35,3%).

Как пишет "Вслух.ру", в январе-октябре объем отгруженных товаров в обрабатывающем производстве составил 526 млрд 913 млн рублей. Здесь также лидирует производство химических веществ и химических продуктов: объем 217 млрд 254,7 млн рублей, что составляет 139,6% относительно прошлого года.