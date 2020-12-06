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Четыре человека пострадали в массовой аварии в Тюмени

Происшествия, 14:25 06 декабря 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Четыре человека пострадали в массовой аварии на Червишевском тракте в Тюмени вечером 5 декабря.

Напротив дома №86 столкнулись шесть автомобилей.

"По предварительным данным, водитель машины Mazda CX-5 перестраивался и столкнулся с ехавшим в попутном направлении автомобилем Volvo. От удара Volvo выехало на встречную полосу, где иномарка въехала в Nissan Almera. Последовали столкновения с Ford Focus, Suzuki и Daewoo Matiz", – рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" представитель региональной Госавтоинспекции Евгений Шикунов.

В результате ДТП пострадали три водителя – женщины 1982, 1986, 1994 годов рождения – и пассажир одной из машин – мужчина 1996 года рождения. У них диагностировали различные травмы.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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