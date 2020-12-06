Четыре человека пострадали в массовой аварии в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Четыре человека пострадали в массовой аварии на Червишевском тракте в Тюмени вечером 5 декабря.

Напротив дома №86 столкнулись шесть автомобилей.

"По предварительным данным, водитель машины Mazda CX-5 перестраивался и столкнулся с ехавшим в попутном направлении автомобилем Volvo. От удара Volvo выехало на встречную полосу, где иномарка въехала в Nissan Almera. Последовали столкновения с Ford Focus, Suzuki и Daewoo Matiz", – рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" представитель региональной Госавтоинспекции Евгений Шикунов.

В результате ДТП пострадали три водителя – женщины 1982, 1986, 1994 годов рождения – и пассажир одной из машин – мужчина 1996 года рождения. У них диагностировали различные травмы.

Инна Пахомова