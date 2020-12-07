Диетолог не советует худеть к Новому году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова не советует целенаправленно худеть к Новому году. Это может привести к депрессии.

"Суровые ограничения в еде соблюдать сложно, человек, подвергающий себя такому испытанию, часто срывается, нервничает и даже может впасть в депрессию, - отметила в интервью радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова. – И если в результате всех усилий удастся влезть в заветное платье, это вряд ли компенсирует вред, который мог быть нанесен организму".

Возможно обострение или появление желудочно-кишечных заболеваний, таких как холецистит, панкреатит и очень серьезная пищевая депрессия. Метод похудения "от диеты до диеты", по ее мнению, говорит о том, что человек не умеет правильно организовать свое питание.

"Надо провести оценку фактического питания. Узнать, что человек переедает, чего он недоедает. Дальше разобрать основные приемы пищи и найти максимально подходящее питание, - пояснила она. - Оптимальная скорость снижения веса, которая не приносит проблем, – это 2-4 килограмма в месяц. Есть люди, которые худеют и на большее количество килограмм, то это дается ценой здоровья".