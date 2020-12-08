Профессор назвал пандемию COVID-19 вызовом неопределенности

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Доктор психологических наук, профессор факультета психологии Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Дмитрий Леонтьев отнес коронавирусную пандемию в группу вызовов неопределенности.

По его словам, все конкретные проблемы, с которыми сталкивается человек, так или иначе связаны с глобальными вызовами времени.

Дмитрий Леонтьев сгруппировал их по основным видам. Первый - вызов сложности. Мир становится все сложнее для понимания. В ответ можно либо тоже усложняться, либо закрывать глаза и стараться все упростить. В любом случае есть альтернатива – пойти по пути меньшего сопротивления.

Следующая глобальная группа вызовов связана с эволюцией. Человек появляется на свет неполноценным, далее ему приходится брать на себя работу эволюции. Дмитрий Леонтьев назвал это окультуриванием - прикладыванием усилий для собственного развития. Однако и здесь есть альтернатива – расслабиться и положиться на время.

Еще одна группа - вызов неопределенности, когда человек не может быть уверен не только в будущем, но и в настоящем. К этой группе Дмитрий Леонтьев отнес и коронавирусную пандемию – она многих заставила ощутить неопределенность в полной мере. С этим он связал и экзистенциальную тревогу – тревогу из-за непонятного будущего. Принять неопределенность или предпочесть комфортное чувство уверенности ценой потери контакта с реальностью – выбор каждого.

Завершает классификацию вызов свободы. По мнению спикера, свобода действий всегда предусматривает личную ответственность за эти действия. Принимать ответственность или бежать от нее и, как следствие, от свободы – снова каждый решает сам.

"Принимать вызовы, прилагать усилия всегда энергозатратно. Однако это единственный путь полноценного развития, реализации человеческого потенциала. Здесь очень важна преадаптация – готовность не просто однажды приспособиться, а постоянно приспосабливаться к новым условиям", - подчеркнул Дмитрий Леонтьев.

Важными здесь он назвал вовлеченность в происходящее, готовность к риску без гарантии положительного результата и развитие внутренней ресурсной силы – автономии личности. Все это – ключевые компоненты жизнестойкости.

По его словам, жизнестойкость – главный ключ к решению проблем и противостоянию вызовам времени. Именно она помогает справиться с длительным стрессом, не давая ему разрушить душу и тело человека. "Пока мы живы, проблемы будут, но это не есть что-то плохое. Скорее, это ресурс развития – решая проблемы, мы поднимаемся, развиваем возможности и способности, с этим и связана эволюция", - пояснил он.

Тема заинтересовала участников. Их вопросы касались развития жизнестойкости в разных группах населения, в том среди предпринимательского сообщества, в области образования и культуры. Дмитрий Леонтьев уточнил, что часть этой темы он постарался раскрыть в совместном труде с коллегами "Психология выбора". В завершение выступления он поблагодарил аудиторию за живой интерес, а организаторов Губернаторских чтений – за возможность выступить.

Отметим, что к лекции Дмитрия Леонтьева присоединились 100 участников.

Евгения Шевцова