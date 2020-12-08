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Александр Моор пожелал участникам Губернаторских чтений жизнестойкости

Губернатор, 14:12 08 декабря 2020

admtyumen.ru

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Губернаторские чтения помогают участвующим в них тюменцам добиваться личностного роста, сказал губернатор Тюменской области Александр Моор, подводя итоги очередной встречи, которая прошла в онлайн-режиме в рамках регионального научно-образовательного проекта "Губернаторские чтения".

"Тема наших сегодняшних чтений, безусловно, актуальна, потому что она всегда интересна мыслящим людям. Особенно в текущем году, который стал рекордсменом по числу событий и вызовов в личной, общественной, экономической и политической жизни", - отметил губернатор.

По мнению Александра Моора, важное свойство Губернаторских чтений - они побуждают участников ставить перед собой правильные вопросы и размышлять над ними в поисках ответов, культивируя свой личностный рост. Если воспринимать проблемы в негативном ключе, это закрывает все конструктивные варианты реакции на них, подчеркнул глава региона.

"Думаю, что мы в Тюменской области, анализируя и размышляя, сможем спроектировать ту точку в будущем, в которой мы хотим быть, и совершенно точно сможем в эту точку прийти. Будьте жизнестойкими", - обратился Александр Моор к участникам чтений.

От имени аудитории глава региона поблагодарил доктора психологических наук, профессора факультета психологии МГУ, заведующего Международной лабораторией позитивной психологии личности и мотивации Высшей школы экономики Дмитрия Леонтьева, выступившего на Губернаторских чтениях с основной лекцией "Личность перед глобальными вызовами: стратегии жизнестойкости".

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , Губернаторские чтения

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