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Лыжный сезон откроют в Омутинском районе

Спорт, 08:23 11 декабря 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Открытие лыжного сезона начнется в с. Большой Краснояр Омутинского района на лыжной базе 12 декабря, начало в 10 часов 30 минут, сообщают организаторы.

Состязания пройдут по семи возрастным группам, начиная от детей 2010 г.р., заканчивая мужчинами 1964 г.р.

"Надеемся, что оптимистичный настрой участников соревнований создаст атмосферу праздника, а хорошая погода сподвигнет многих приехать в субботний день в зимний лес и встать на лыжи. Прогулки на свежем воздухе помогут укрепить иммунитет, получить заряд бодрости, насытить клетки тела кислородом", - говорят организаторы.

Заявить о своем намерении участвовать в лыжных гонках, уточнить информацию можно в МАУ "ФОЦОР" по телефону 3-39-56.

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# лыжные гонки

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