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В ДТП на улице Калинина в Тюмени пострадал мужчина

Происшествия, 11:02 09 декабря 2020

Мужчина пострадал в аварии на перекрестке улиц Калинина и Молодогвардейцев в Тюмени около 10 часов 9 декабря.

Здесь столкнулись два автомобиля, один из которых вылетел в кювет. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" представитель регионального управления ГИБДД Евгений Шикунов, пострадавший мужчина 42 лет получил незначительные травмы.

На месте происшествия работают инспекторы ГИБДД и сотрудники МЧС.

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Николай Ступников

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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