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"Декабристские вечера" начнутся в Ялуторовске с митинга

Общество, 16:10 09 декабря 2020

организаторов фестиваля "Декабристские вечера" | Фото: организаторов фестиваля "Декабристские вечера"

XXXII областной историко-культурный фестиваль "Декабристские вечера" откроется в Ялуторовске в 10 часов 10 декабря. На площади Декабристов началу события посвятят митинг, сообщает культурный центр "Арт-Вояж".

Главной темой мероприятий фестиваля станет 195-летие со дня восстания декабристов на Сенатской площади.

В 17 часов 30 минут фестиваль откроется в Youtube культурного центра "Арт-Вояж". В 18 часов начнется концертная программа "Декабристы" с участием Уральского государственного русского оркестра в YouTube.

11 декабря в 16 часов в YouTube состоится культурный онлайн-обзор "История бального танца".

13 декабря в 16 часов начнется онлайн-концерт Светланы Березовской "Музыка, она легко меняла очертания".

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# декабристские вечера , Ялуторовск

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