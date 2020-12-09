"Декабристские вечера" начнутся в Ялуторовске с митинга
XXXII областной историко-культурный фестиваль "Декабристские вечера" откроется в Ялуторовске в 10 часов 10 декабря. На площади Декабристов началу события посвятят митинг, сообщает культурный центр "Арт-Вояж".
Главной темой мероприятий фестиваля станет 195-летие со дня восстания декабристов на Сенатской площади.
В 17 часов 30 минут фестиваль откроется в Youtube культурного центра "Арт-Вояж". В 18 часов начнется концертная программа "Декабристы" с участием Уральского государственного русского оркестра в YouTube.
11 декабря в 16 часов в YouTube состоится культурный онлайн-обзор "История бального танца".
13 декабря в 16 часов начнется онлайн-концерт Светланы Березовской "Музыка, она легко меняла очертания".