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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Отрицательный тест на COVID-19 станет пропуском для лыжников на соревнования в Тюмени

Спорт, 17:38 09 декабря 2020

Федерация лыжных гонок РФ

Попасть на Всероссийские соревнования по лыжным гонкам в тюменской "Жемчужине Сибири" можно будет при наличии отрицательного теста на COVID-19. Об этом сообщает Федерация лыжных гонок России.

Соревнования среди юниоров и юниорок будут проходить 13 по 19 декабря. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки допуска участников (представителей, тренеров, спортсменов и иных специалистов) будет осуществляться при наличии отрицательного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию, проведенного не ранее 72 часов до начала соревнования.

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# Жемчужина Сибири , коронавирус , лыжные гонки

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