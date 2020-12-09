Отрицательный тест на COVID-19 станет пропуском для лыжников на соревнования в Тюмени

Федерация лыжных гонок РФ Федерация лыжных гонок РФ

Попасть на Всероссийские соревнования по лыжным гонкам в тюменской "Жемчужине Сибири" можно будет при наличии отрицательного теста на COVID-19. Об этом сообщает Федерация лыжных гонок России.

Соревнования среди юниоров и юниорок будут проходить 13 по 19 декабря. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки допуска участников (представителей, тренеров, спортсменов и иных специалистов) будет осуществляться при наличии отрицательного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию, проведенного не ранее 72 часов до начала соревнования.