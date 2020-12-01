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В Тюмени ссора сожителей закончилась поножовщиной

Происшествия, 13:11 10 декабря 2020

УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: УМВД России по Тюменской области (архив)

Тюменку, ранившую своего сожителя ножом, задержала полиция. Информация о мужчине с ножевым ранением поступила правоохранителям из медицинского учреждения, сообщает УМВД Тюмени.

Вскоре сотрудники полиции задержали ранее судимую 37-летнюю женщину. Выяснилось, что к поножовщине привел конфликт между сожителями. Ссора перешла в драку, женщина схватила кухонный нож и ударила им возлюбленного в грудь.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Станция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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# уголовное дело

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