Новый корпус школы-интерната в поселке Гыда строится при поддержке Сбербанка

| Фото: Сбербанк | Фото: Сбербанк

Строительство спального корпуса для учащихся школы-интерната в п. Гыда Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа профинансировало Западно-Сибирское отделение Сбербанка.

Генеральному подрядчику - ООО "Северная строительная компания" - была открыта кредитная линия объемом 1 млрд рублей. Также банк предоставил гарантийные обязательства на сумму 910 млн рублей.

"Северная строительная компания" стала победителем аукциона, проведенного в марте 2020 года по заказу Государственного казённого учреждения "Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа". Контракт предполагает строительство трехэтажного спального корпуса школы-интерната, которое позволит с комфортом разместить 300 учеников. Окончание строительных работ запланировано на середину 2024 года.

"Мы с удовольствием принимаем участие в финансировании проектов, направленных на развитие социальной инфраструктуры. Реализация проекта по возведению школы станет еще одним этапом в укреплении многолетнего сотрудничества Сбербанка, правительства Ямало-Ненецкого автономного округа и строительной компании", - прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов.