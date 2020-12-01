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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области введут в эксплуатацию по восемь детсадов и школ в 2021 году

Экономика, 14:43 14 декабря 2020

портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Восемь детсадов и восемь школ планируется ввести в строй в 2021 году в Тюменской области, сообщает оперативный штаб региона.

Как рассказал заместитель губернатора, начальник главного управления строительства Сергей Шустов, в 8 детсадах будет создано 2 тыс. 200 мест -это вдвое больше, чем в 2020 году (1 тыс. 95 мест). Общее количество мест в 8 школах, которые будут введены в строй в регионе в 2021 году, составит более 4 тыс. В построенных и вводимых в эксплуатацию в этом году школах насчитывается 2 тыс. 200 мест.

"Социальные объекты, строительство которых начато в Тюменской области в 2020 году, полностью обеспечены финансированием на 2021 год . Строительные работы на этих объектах завершат в срок", - сказал замгубернатора.

В 2021 году завершится строительство центров культурного развития в Ишиме и пос. Московский. В Тобольске, Заводоуковске и Ялуторовске введут в строй плавательные бассейны, а в пос. Винзили - хоккейный корт.

После начатой в этом году реконструкции будет сдана поликлиника №14 в Тюмени. Также в планах на будущий год - ремонт не менее 500 км дорог.

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# детские сады , Сергей Шустов , строительство , школы

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