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Два человека погибли на трассе Тюмень – Омск

Происшествия, 13:20 11 декабря 2020

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водитель автомобиля Renault Logan и его пассажирка погибли в аварии на 299 км на трассе Тюмень – Омск в Ишимском районе 11 декабря.

"По предварительным данным, большегруз "КамАЗ" выехал на встречную полосу в зоне действия знака "Обгон запрещен". Произошло столкновение с такси Renault Logan, в котором находилась пожилая пассажирка", – рассказали в областном управлении ГИБДД.

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Личности погибших устанавливают. Движение по федеральной дороге несколько затруднено. Автоинспекторы регулируют вручную, пропускают транспорт.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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