Два человека погибли на трассе Тюмень – Омск
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Водитель автомобиля Renault Logan и его пассажирка погибли в аварии на 299 км на трассе Тюмень – Омск в Ишимском районе 11 декабря.
"По предварительным данным, большегруз "КамАЗ" выехал на встречную полосу в зоне действия знака "Обгон запрещен". Произошло столкновение с такси Renault Logan, в котором находилась пожилая пассажирка", – рассказали в областном управлении ГИБДД.
Личности погибших устанавливают. Движение по федеральной дороге несколько затруднено. Автоинспекторы регулируют вручную, пропускают транспорт.
Инна Пахомова