Депутат Госдумы вручил тюменским ветеранам войны и труда подарки к Новому году

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Депутат Госдумы, член фракции "Единая Россия" Николай Брыкин посетил пансионат ветеранов Великой Отечественной войны и труда в Тюмени и поздравил его постояльцев с наступающим Новым годом.

"В год Памяти и Славы с огромной радостью поздравил ветеранов войны и труда с приближающимся Новым годом в пансионате Тюмени. Восхищен их подвигами, низко кланяюсь. Здоровья вам, дорогие мои, сил и добра!" - написал Николай Брыкин на своей странице в "Фейсбуке" .

При поддержке депутата в пансионат приобретено 17 планшетных компьютеров, аудиотехника, новогодняя елка и елочные украшения, костюмы Деда Мороза и Снегурочки для создания праздничного настроения, сообщает пресс-служба фракции "Единая Россия" в Госдуме.

Помощь пожилым людям всегда в приоритете, но в пандемию коронавируса она особенно важна, считает депутат. "Они должны чувствовать нашу заботу, это самое малое, что мы можем сделать для них. Считаю своим долгом помогать ветеранам и всегда откликаюсь на их просьбы", - сообщил Брыкин.

Директор пансионата Алена Эбель от имени постояльцев и сотрудников учреждения поблагодарила депутата Госдумы за внимание к нуждам ветеранов.

"Спасибо за неравнодушие и столь скорый отклик на нашу просьбу. Мы считаем, что долголетие должно быть активным, а ваши подарки помогут сделать жизнь ветеранов более насыщенной и интересной", - сказала Эбель.

Встреча прошла с соблюдением всех необходимых мер профилактики распространения вирусных инфекций.

Татьяна Тихонова