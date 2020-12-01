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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменский областной противотуберкулёзный диспансер наращивает объем КТ-исследований

Общество, 09:43 13 декабря 2020

Фото пресс-службы областного противотуберкулезного диспансера

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Порядка 70 КТ-исследований сутки проводится в отделении лучевой диагностики проводится в отделении лучевой диагностики Тюменского областного противотуберкулезного диспансера. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

"Всего с начала октября, когда мы перешли на круглосуточный режим работы, уже проведено около 3 тысяч 500 исследований. Если в начале октября к нам поступали пациенты в большей степени для диагностики вирусных поражений легких, то сегодня 60 процентов исследований - контрольные после лечения", - рассказала заведующая отделением Екатерина Аскарова.

Компьютерная томография - один из самых точных и наиболее информативных методов лучевых диагностики. В условиях пандемии COVID-19 востребованность этого метода возросла. Поэтому правительство региона организовало закупку дополнительных КТ-аппаратов.

Однако КТ-диагностика при вирусных заболеваниях показана далеко не всегда, напоминают эксперты.

"Каким бы современным ни было оборудование, даже самая малое лучевое воздействие – это нагрузка на организм. И уж точно не стоит делать КТ-диагностику при первых признаках болезни ради собственного спокойствия - снимок может быть не информативен", - подчеркнула Екатерина Аскарова.

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# компьютерная томография , коронавирус

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