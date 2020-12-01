Еще один пациент с COVID-19 скончался в Тюменской области

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Сорокалетняя женщина с диагнозом COVID-19 скончалась в Тюменской области по данным регионального оперштаба на 12 декабря.

У нее была диагностирована острая респираторная недостаточность на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии, хронического заболевания и отягощенного анамнеза.

Статистику заболевших коронавирусом за сутки пополнил 171 пациентов, из них 21 ребенок. Всего с начала пандемии в Тюменской области зарегистрировано 20 тыс. 229 заболевших.

Выздоровели за сутки 369 человек, за весь период - 18 тыс. 955.

К ИВЛ подключены 15 пациентов. Под медицинским наблюдением остаются 2 тыс. 786 человек, на перевахтовке - 2 тыс. 269 человек.

За весь период пандемии в Тюменской области скончался 161 пациент с коронавирусом.