У 171 человека подтвердили COVID-19 в Тюменской области

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Еще 171 случай коронавируса выявили в Тюменской области за сутки. Всего в России по данным на 12 декабря зарегистрировано 28 тыс. 137 новых случаев болезни в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

18,4% пациентов не имели клинических проявлений. Зафиксировано 560 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 26 тыс. 188 человек.

В Москве заболели 6 тыс. 622 человека, в Санкт-Петербурге - 3 тыс. 776, в Московской области - 1 тыс. 393.

В Свердловской области 401 новый пациент, в Челябинской области - 298, в Ханты-Мансийском автономном округе - 231, в Ямало-Ненецком автономном округе - 188, в Курганской области - 110.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 млн 625 тыс. 848 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 46 тыс. 453 летальных исхода, выздоровели 2 млн 85 тыс. 958 человек.