В Тюменской области создадут семь пунктов вакцинации от коронавируса

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Семь пунктов массовой вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом "Спутник V" откроются в Тюменской области. Три из них будут работать в областном центре, по одному – в Ишиме, Тобольске и Ялуторовске.

Об этом сообщила заместитель губернатора региона Ольга Кузнечевских. Она уточнила, что вакцина поступила в регион, обеспечены все температурные условия ее хранения. Первыми прививку получат работники здравоохранения, образования и социальных служб.

Прививать станут только после предварительного медобследования и заключения врача. Не допускаются лица с температурой, обострением хронических заболеваний и ОРВИ в активной фазе. Ставить прививку будут в два этапа с промежутком в 21 день.

Напомним, "Спутник V" — первая в мире зарегистрированная вакцина на основе изученной платформы вектора аденовируса человека. В ее пострегистрационных испытаниях поучаствовали 40 тыс. добровольцев, продолжаются исследования в ОАЭ, Индии, Венесуэле и Беларуси.

Евгения Шевцова