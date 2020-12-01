Врачи рассказали, как справиться с тревогой из-за коронавируса

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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В период пандемии коронавируса специалисты фиксирует всплеск панических атак, особенно у женщин зрелого и пожилого возраста, связанных с одышкой и затрудненным дыханием.

Как рассказала главный врач областного лечебно-реабилитационного центра Джинна Лебедева, в норме сатурация (насыщение крови кислородом, измеряемое в процентах – ред.) здорового человека – 95-98%, и если содержание кислорода в крови ниже 95-92%, то это уже должно насторожить.

К любой ситуации, по словам заведующий отделением областной клинической психиатрической больницы Алены Рустюмовой, необходимо подходить с холодной головой.

"Вообще, паническая атака ограничена по времени. Об этом надо помнить, - подчеркнула она. - Если у вас не было контактов с заболевшими новой коронавирсуной инфекцией, если у вас нет температуры и катаральных явлений, то одышка, симптомы должны пройти в течение 10-15 минут. Ну, а если она длится долгое время, то уже надо обратиться к врачам".

Чтобы избавиться от панических настроений, специалисты советуют переключить свое внимание – открыть окна, чтобы был больший приток воздуха, особенно холодного, заняться каким другим видом деятельности, переключить рецепторы - греем руки, растираем их.

"Тогда можно искусственно исключить нехватку воздуха, который мы трактуем как симптомы коронавируса", - сообщила Алена Рустюмова.