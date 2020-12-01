163 человека заразились COVID-19 в Тюменской области за сутки

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте

У 163 человек подтвердили коронавирусную инфекцию в Тюменской области. За сутки в России выявили 27 тыс. 927 новых случаев COVID-19 в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

Из них 18,9% не имели клинических проявлений болезни. За сутки зафиксировали 562 летальных исхода, полностью выздоровели 25 тыс. 877 человек.

В Москве заболели 6 тыс. 730 человек, в Санкт-Петербурге - 3 тыс. 774, в Московской области - 1 тыс. 351.

В Свердловской области - 392 новых пациента, в Челябинской области - 299, в Ханты-Мансийском автономном округе - 224, в Ямало-Ненецком автономном округе - 189, в Курганской области - 109.

Всего в России выявили 2 млн 569 тыс. 126 случаев коронавируса в 85 регионах, зафиксировали 45 тыс. 280 летальных исходов, выздоровели 2 млн 33 тыс. 669 человек.