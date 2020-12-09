Около 16 тысяч жителей Тюменской области стали донорами крови

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

15 тыс. 690 доноров Тюменской области сдали кровь с начала года. Они сделали около 37 тыс. кроводач, рассказал главный врач областной станции переливания крови Александр Гаврилей.

Он пояснил, что кроводача - это процедура, в результате которой донор сдает 450 мл цельной крови (это считается "дозой крови").

Все заявки медицинских учреждений на компоненты крови выполняются в течение суток, несмотря на то, что в период пандемии люди стали реже сдавать кровь, были отменены массовые акции, привлекавшие доноров.

"У нас есть запасы, есть доноры и мы работаем в режиме повышенной готовности, - сказал Гаврилей. - Мы все заявки выполняем. Отказов не было. Могли быть какие-то часовые задержки. Допустим, поступил запрос на тромбоциты. Через 6 часов мы можем выполнить заявку, либо материала из банка крови, либо приглашаем донора".

В период пандемии общее количество доноров снизилось примерно на 4%, но количество кроводач осталось на том же уровне. Как уточнил главврач, доноры стали приходить чаще: "Если раньше донор сдавал 2 раза в год, то сейчас в среднем 2,5 раза".

Вся кровь, собранная у населения и не востребованная в медицинских целях, по словам главврача, может храниться в базе крови до 10 лет в жидком азоте при температуре минус 196 градусов.

Донором может стать любой человек. Перед процедурой потенциальный донор проходит бесплатное медицинское обследование, которое включает в себя приема врачом-трансфузиологом и предварительное лабораторное исследование. Но есть ряд противопоказаний к донорству: абсолютных, то есть независящих от давности заболевания и результатов лечения, и временных — действующих лишь определенный срок.

Абсолютными противопоказаниями является наличие таких серьезных заболеваний, как ВИЧ-инфекция, сифилис, вирусные гепатиты, туберкулез, болезни крови, онкологические заболевания и другие. Временные противопоказания имеют различные сроки в зависимости от причины. Самыми распространенными запретами являются: удаление зуба (10 дней), нанесение татуировки, пирсинг или лечение иглоукалыванием (1 год), ангина, грипп, ОРВИ (1 месяц с момента выздоровления), менструация (5 дней со дня окончания), аборт (6 месяцев), период беременности и лактации (1 год после родов, 3 месяца после окончания лактации), прививки.