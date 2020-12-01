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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени половина участников испытаний "ЭпиВакКороны" получили прививки

Общество, 16:57 10 декабря 2020

ИА Тюменская линия

250 участников пострегистрационных испытаний антиковидной вакцины "ЭпиВакКорона" в Тюмени получили прививки. Всего планируется испытать 500 доз препарата.

Как рассказала заместитель губернатора региона Ольга Кузнечевских, испытания продолжаются на базе Тюменского медицинского университета. Сейчас здесь формируют второй отряд добровольцев.

Напомним, препарат "ЭпиВакКорона" разработали в новосибирском центре "Вектор". Это вторая отечественная антиковидная вакцина. Она состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков-пептидов, через которые иммунная система обучается и в дальнейшем распознает и нейтрализует вирус.

В пострегистрационных испытаниях "ЭпиВакКороны" участвуют пять субъектов, в том числе Тюменская область.

Евгения Шевцова

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# вакцина , испытания , коронавирус , Ольга Кузнечевских , ТюмГМУ

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