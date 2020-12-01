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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

У 168 жителей Тюменской области выявили коронавирус за сутки

Общество, 13:12 11 декабря 2020

департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте

Коронавирусная инфекция подтвердилась у 169 человек в Тюменской области. Всего за последние сутки в России выявлено 28 тыс. 585 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

В 16,1% случаев пациенты не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 613 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 26 тыс. 171 человек.

В Москве 7 тыс. 215 новых случаев, в Санкт-Петербурге - 3 тыс. 779, в Московской области - 1 тыс. 370.

В Свердловской области заболели 402 человека, в Челябинской области - 297, в Ханты-Мансийском автономном округе - 227, в Ямало-Ненецком автономном округе - 187, в Курганской области - 110.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 млн 597 тыс. 711 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 45 тыс. 893 летальных исхода, выздоровело 2 млн 59 тыс. 840 человек.

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# коронавирус

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