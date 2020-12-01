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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Пожилые тюменцы могут оформить заявки на доставку продуктов и лекарств до 29 декабря

Общество, 11:38 13 декабря 2020

Фото пресс-служба Дворца творчества и спорта «Пионер»

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Заявки на необходимые пожилым и маломобильным тюменцам продукты к Новому году и лекарства нужно отправить не позднее 29 декабря 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба тюменского Дворца творчества и спорта "Пионер".

31 декабря 2020 года, а также 1 и 2 января 2021 года в штабе помощи пожилым и маломобильным гражданам #МыВместе объявлены выходные дни. В новом, 2021 году обработка заявок возобновится только 3 января

"Новый год не за горами, и праздник должен быть в каждом доме. Особенно его будут ждать наши родные и близкие, находящиеся в группе риска по коронавирусной инфекции и по этой причине самоизолированные в своих домах и квартирах. Чем ближе конец декабря, тем больше заявок получают, обрабатывают и выполняют наши волонтеры, и нам важно, чтобы каждый вовремя получил гарантированную помощь в полном размере", - подчеркнули в штабе.

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# волонтеры

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