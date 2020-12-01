173 новых случая COVID-19 выявлено за сутки в Тюменской области

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

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173 новых случая коронавируса выявлено в Тюменской области за минувшие сутки, сообщает федеральный оперативный штаб.

В России выявлено 28 тыс. 080 новых случаев заболевания в 85 регионах, в том числе в Москве - 6 тыс. 425, в Санкт-Петербурге - 3 тыс. 768, в Московской области - 1 тыс. 444, в Ханты-Мансийском автономном округе - 234, в Ямало-Ненецком автономном округе - 193 случая.

Клинических проявлений болезни не имели 19,6% выявленных за сутки в стране случаев коронавируса. Зафиксировано 488 летальных исходов, полностью выздоровело 20 тыс. 277 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 млн 653 тыс. 928 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 46 тыс. 941 летальный исход, выздоровело 2 млн 106 тыс. 235 человек.