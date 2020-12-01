171 житель Тюменской области выздоровел от COVID-19 за сутки

www.mos.ru, фото М. Мишина www.mos.ru, фото М. Мишина

171 человек выздоровел от COVID-19 в Тюменской области за минувшие сутки, сообщает региональный оперативный штаба.

За сутки в Тюменской области выявлено 173 случая заболевания, в том числе у 16 детей. На ИВЛ находятся 13 пациентов из общего числа заболевших, 3 тыс. 175 человек остаются под медицинским наблюдением, 2 тыс. 269 человек - на перевахтовке.

Всего с начала пандемии в Тюменской области выявлено 20 тыс. 402 случая COVID-19, скончался 161 пациент с коронавирусом, справились с болезнью 19 тыс. 126 человек.