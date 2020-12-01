  • 14 декабря 202014.12.2020понедельник
  • USD73,1195
    EUR88,7744
  • В Тюмени -5..-7 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Врач рассказал о самочувствии привитых "ЭпиВакКороной"

Общество, 11:40 14 декабря 2020

Тюменский ГМУ

У тюменских добровольцев, которым сделаны первые прививки от коронавируса "ЭпиВакКороной", не наблюдается никаких серьезных нежелательных явлений. У части пациентов, по словам проректора по научно-исследовательской работе и инновационной политике Тюменского государственного медицинского университета, доктора медицинских наук Ивана Петрова, фиксируются болезненные ощущения в области инъекции.

"Но это нормальная реакция организма, - заявил он. - Вакцина внутримышечная – обычный укол. Часть пациентов отмечает повышение температуры тела, но это тоже приемлемое количество. Максимальная субфебрильная температура (повышение температуры тела на протяжении длительного времени в пределах 37,1-38,0 °C) фиксируется на уровне 37,5 градусов".

Другой вопрос, что пока, по словам доктора медицинских наук, нельзя однозначно связать это с вакциной.

"Мы находимся в таком периоде, когда у пациентов могут развиваться и обычные респираторные заболевания, - пояснил он. – Однозначно сказать, связано это с вакциной или нет, мы сможем только после результатов анализа чистоты данного симптома в группе плацебо и в группе тех, кто получал вакцину".

По словам Ивана Петрова, результаты исследования помогут ответить на такие вопросы, как и в каком случае формируются антитела, а также каков процент негативных явлений.

В первую очередь прививки сделают учителям и медицинским работникам. Некоторые добровольцы для участия в испытаниях препарата приехали из других городов. В регионе для вакцинации открыто семь пунктов: по одному в Тобольске, Ишиме, Ялуторовске и четыре — в Тюмени.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# вакцина , Иван Петров , коронавирус , ЭпиВакКорона

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:53 14.12.2020Выставка робототехники пройдет в Тюмени дистанционно
12:42 14.12.2020Почта России протестирует разработку тюменцев после "Цифрового прорыва"
12:31 14.12.2020Горячая линию по профилактике COVID-19: названы самые популярные вопросы
12:20 14.12.2020Встреча с фотографом Сергеем Фирцевым пройдет в "Конторе пароходства"