Врач рассказал о самочувствии привитых "ЭпиВакКороной"

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У тюменских добровольцев, которым сделаны первые прививки от коронавируса "ЭпиВакКороной", не наблюдается никаких серьезных нежелательных явлений. У части пациентов, по словам проректора по научно-исследовательской работе и инновационной политике Тюменского государственного медицинского университета, доктора медицинских наук Ивана Петрова, фиксируются болезненные ощущения в области инъекции.

"Но это нормальная реакция организма, - заявил он. - Вакцина внутримышечная – обычный укол. Часть пациентов отмечает повышение температуры тела, но это тоже приемлемое количество. Максимальная субфебрильная температура (повышение температуры тела на протяжении длительного времени в пределах 37,1-38,0 °C) фиксируется на уровне 37,5 градусов".

Другой вопрос, что пока, по словам доктора медицинских наук, нельзя однозначно связать это с вакциной.

"Мы находимся в таком периоде, когда у пациентов могут развиваться и обычные респираторные заболевания, - пояснил он. – Однозначно сказать, связано это с вакциной или нет, мы сможем только после результатов анализа чистоты данного симптома в группе плацебо и в группе тех, кто получал вакцину".

По словам Ивана Петрова, результаты исследования помогут ответить на такие вопросы, как и в каком случае формируются антитела, а также каков процент негативных явлений.

В первую очередь прививки сделают учителям и медицинским работникам. Некоторые добровольцы для участия в испытаниях препарата приехали из других городов. В регионе для вакцинации открыто семь пунктов: по одному в Тобольске, Ишиме, Ялуторовске и четыре — в Тюмени.