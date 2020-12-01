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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области очаги COVID-19 фиксируют в двух интернатах для престарелых и Фармсинтезе

Общество, 09:18 15 декабря 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три очага COVID-19 зарегистрированы в Тюменской области, их контролируют специалисты регионального управления Роспотребнадзора.

Как сообщает ведомство, это ярковский и исетский дома-интернаты для престарелых и инвалидов и "Фармсинтез-Тюмень", здесь 76 человек заболевших и 294 контактных.

В детских образовательных учреждениях региона отсутствуют случаи групповой заболеваемости COVID-19.

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# коронавирус , Роспотребнадзор

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