В Заводоуковске медиков к пациентам доставляют местные депутаты

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Медиков Заводоуковской больницы к пациентам доставляют депутаты думы городского округа. Они делают это на личном транспорте.

По информации пресс-службы администрации муниципалитета, это связано со значительным увеличением количества вызовов медработников из-за сезонного подъема заболеваемости и пандемии коронавируса и нехваткой на всех больничного автопарка.

"Я готов в свое личное время привозить медиков к заводоуковцам. Сегодня к примеру, с участковой медсестрой мы побывали у нескольких человек. Все они имеют хронические заболевания, по возрасту принадлежат категории 65 плюс, а потому не могут посетить поликлинику самостоятельно, но им регулярно нужно сдавать кровь, ЭКГ проходить иное медобследование", - говорит депутат думы Заводоуковского городского округа Фёдор Тихонов.

Участковая медсестра Зауреш Жумигужинова отметила, что медики выполняют ежедневно десятки вызовов. Автомобилей не хватало, иногда к больным приходилось добираться пешком. Помощь депутатов местной думы своевременна и необходима.

Предоставлять личный транспорт медикам заводоуковские депутаты планируют до стабилизации эпидемической обстановки.

Ранее глава Заводоуковского округа Светлана Касенова поручила предоставлять врачам транспорт учреждений соцсферы.