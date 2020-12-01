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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские медики вылечили от COVID-19 еще 152 пациента

Общество, 13:47 14 декабря 2020

Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

152 пациента выздоровели после COVID-19 за минувшие сутки, сообщает региональный оперштаб. За весь период пандемии от болезни оправились 19 тыс. 278 человек.

176 новых случаев заболевания, в том числе у шести детей, выявлено в регионе. Всего с начала пандемии - 20 тыс. 578.

К ИВЛ подключили 16 пациентов. Под медицинским наблюдением остаются 3 тыс. 522 человека. 2 тыс. 269 - на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончался 161 пациент с коронавирусом.

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# коронавирус

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