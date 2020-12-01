Тюменских подростков приглашают на инженерные каникулы "АрктикаONLINE"

| Фото: "Кванториум г. Тюмень" ВКонтакте | Фото: "Кванториум г. Тюмень" ВКонтакте

Инженерные каникулы "АрктикаONLINE 2020" для учащихся 7-8 классов пройдут в детском технопарке "Кванториум в Тюмени с 25 по 29 декабря.

Ребята поучаствуют в исследовании Крайнего Севера, создадут собственные проекты для добычи полезных ископаемых и улучшения качества жизни.

"Инженерная смена будет проходить в дистанционном режиме. Школьники смогут заниматься, находясь у себя в комнате. Для участия нужны лишь компьютер с доступом в Интернет, веб-камера и микрофон", - рассказал корреспонденту ИА "Тюменская линия директор "Кванториума" Дмитрий Тарасов.

На смене будут представлены пять направлений. Так, "Гео\Аэро" подразумевает работу в геоинформационных системах, изучение особенностей спутников дистанционного зондирования земли. На "Робо\Авто" школьники исследуют арктическое пространство и доставят грузы до дрейфующей станции "Северный полюс" в 2Д симуляторе "TRIK Studio".

"IT-Python" научит разрабатывать автоматизированную информационную систему для мессенджера Telegram. В направлении "IT-Arduino" подростки создадут программы на платформе "Arduino". А на "Промдизайне" ребята разработают 3Д-модели в программе Tincercard.

Занятия пройдут ежедневно с 12 до 16 часов. Заниматься с подростками будут преподаватели детского технопарка "Кванториум".

"Это будет работа с наставником, а не просто онлайн-уроки. Количество участников у нас ограничено – по каждому направлению набираем группы до 13 человек. В течение четырех часов у ребят будут проходить занятия продолжительностью до получаса. Они будут чередоваться с играми на командообразование и другими", - добавил Дмитрий Тарасов.

Участие в проекте бесплатно для всех желающих. Регистрация проходит по ссылке.

Любовь Голышева