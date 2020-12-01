Около 700 тюменцев посмотрели Telegram-перформанс о безопасности на дорогах

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 700 человек посмотрели Telegram-перформанс "Внимание!", основой которого стали истории тюменцев, переживших дорожные аварии.

Напомним, над созданием онлайн-постановки работали команда молодежного центра "Космос" и театральная компания "Перфобуфет". Для перформанса авторы идеи провели небольшое исследование, собрали видео- и аудиоматериалы. Чат-бот в Telegram был представлен в октябре 2020 года.

Зрителям представлен интерактивный сериал, основанный на реальных историях тюменцев, переживших ДТП на улицах города. "Здесь нет профессиональных актеров, все участники — респонденты проекта. Это абсолютно безопасно, потому что смотреть его можно, не выходя из квартиры. К тому же бесплатно", – рассказали организаторы.

Посмотреть перформанс можно по ссылке вниманиетмн.рф. В конце лендинга расположена кнопка "начать". Чат-бот устроен как книга с меню, каждая глава – это определенный герой.