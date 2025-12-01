Опыт тюменской нейрохирургии представили на всемирном конгрессе

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Опыт тюменской нейрохирургии представил главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, профессор Альберт Суфианов на XIX Всемирном конгрессе нейрохирургов в Дубае (ОАЭ). Также своими наработками с коллегами поделился заведующий детским нейрохирургическим отделением центра Юрий Якимов.

Альберт Суфианов выступил с пленарным докладом "Малоинвазивная нейрохирургия – эпилепсия у детей".

Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени – современная клиника для высокотехнологичного лечения пациентов РФ и зарубежья. Ежегодно в центре проводили более 4 тыс. операций, последние два года их число возросло до 4 тыс. 500. Методика лечения и уникальный опыт работы центра тиражируется на весь мир.

В конгрессе приняли участие около 2 тыс. делегатов из 130 стран мира. Мероприятие проводилось под эгидой Всемирной Федерации нейрохирургических сообществ. Президентом конгресса является врач-нейрохирург, профессор Луис Борба (Бразилия), который неоднократно приезжал в Федеральный центр нейрохирургии в Тюмень на международные конференции, сообщает пресс-служба ФЦН.