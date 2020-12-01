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В Тюмени водитель, сбивший на перекрестке мотоциклиста, получил год колонии

Происшествия, 13:08 16 декабря 2020

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Водителя автомобиля, сбившего мотоциклиста, осудили в Тюмени, сообщает региональная прокуратура.

В сентября 2020 года 23-летний тюменец на Ford Focus на перекрестке у дома №4 по улице Прокопия Артамонова при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Suzuki. В результате ДТП мотоциклист получил тяжкий вред здоровью.

Водитель признал вину в аварии. Суд назначил ему один год ограничения свободы. Кроме того, суд взыскал с подсудимого в пользу потерпевшего 200 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда.

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