В Тюмени водитель, сбивший на перекрестке мотоциклиста, получил год колонии

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Водителя автомобиля, сбившего мотоциклиста, осудили в Тюмени, сообщает региональная прокуратура.

В сентября 2020 года 23-летний тюменец на Ford Focus на перекрестке у дома №4 по улице Прокопия Артамонова при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Suzuki. В результате ДТП мотоциклист получил тяжкий вред здоровью.

Водитель признал вину в аварии. Суд назначил ему один год ограничения свободы. Кроме того, суд взыскал с подсудимого в пользу потерпевшего 200 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда.