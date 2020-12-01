Исследование показало, как COVID-19 изменил планы россиян на Новый год

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

16% россиян вынуждены были поменять планы на новогодние праздники из-за введенных антикоронавирусных ограничений и запретов на публичные мероприятия в ресторанах. К такому выводу пришли аналитики AliExpress совместно с исследовательской компанией ResearchMe.

Те, кто изменил свои планы, рассказывали об отмене поездок и констатировали, что походы в гости придется ограничить.

72% россиян планируют провести новогоднюю ночь дома. Лучше всего традицию домашнего празднования Нового года соблюдают на юге России – там в своих домах праздник намерены отметить 77%.

63% опрошенных встретят Новый год вместе с родными, 19% – с родителями, 18% – с друзьями, еще 18% оказались романтиками и отпразднуют наедине со своей второй половинкой.