Конкурс снежных фигур проходит в Ишимском районе

| Фото: из личного архива Светланы Щукиной | Фото: из личного архива Светланы Щукиной

Конкурс снежных фигур на приклубных территориях продолжается в Ишимском районе. Лучшие работы выберут 27 декабря на уличном празднике "Новогодний разгуляй". Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала директор районного дома культуры Светлана Щукина.

"Наш коллектив сразу откликнулся на идею и вышел на площадь создавать красоту и новогоднее настроение. Чтобы добавить азарта и привлечь людей, учредили главный приз – электромясорубку", - сказала директор.

Она добавила, что конкурс традиционный, по его итогам будет создан ролик и запущен в соцсети. Снежное состязание поможет не только украсить район, но и весело провести время на свежем воздухе.

Организаторы приглашают лепить экспонаты на площади у дома культуры в любое удобное время, вода специально выведена на улицу.

Инна Кондрашкина