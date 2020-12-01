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Конкурс снежных фигур проходит в Ишимском районе

Общество, 17:23 17 декабря 2020

из личного архива Светланы Щукиной | Фото: из личного архива Светланы Щукиной

Конкурс снежных фигур на приклубных территориях продолжается в Ишимском районе. Лучшие работы выберут 27 декабря на уличном празднике "Новогодний разгуляй". Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала директор районного дома культуры Светлана Щукина.

"Наш коллектив сразу откликнулся на идею и вышел на площадь создавать красоту и новогоднее настроение. Чтобы добавить азарта и привлечь людей, учредили главный приз – электромясорубку", - сказала директор.

Она добавила, что конкурс традиционный, по его итогам будет создан ролик и запущен в соцсети. Снежное состязание поможет не только украсить район, но и весело провести время на свежем воздухе.

Организаторы приглашают лепить экспонаты на площади у дома культуры в любое удобное время, вода специально выведена на улицу.

Инна Кондрашкина

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# Ишимский район , конкурс , снежные скульптуры

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